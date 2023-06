BlizzCon 2023: i biglietti vanno dai $300 agli $800 e non sono i prezzi dei bagarini

Ci sarà poi un Virtual Ticket per chi non partecipa ma desidera ottenere alcuni vantaggi, come oggetti in-game, accesso anticipato al merchandise della BlizzCon e non solo. Più dettagli saranno condivisi più avanti.

Per la BlizzCon 2023 ci saranno due tipi di biglietti , come detto:

I biglietti della BlizzCon 2023 saranno venduti in due fasi : l'8 luglio e il 22 luglio, tramite il sito AXS . Ogni persona può comprare al massimo due biglietti per ogni transazione. I bambini sotto i sette anni non potranno entrare e chiunque abbia meno di 17 anni dovrà essere accompagnato da un adulto.

La BlizzCon 2023 avrà luogo il 3-4 novembre in California e certamente molti appassionati non vedono l'ora di andarci. Anche senza considerare le spese di viaggio (un po' troppo alte per noi italiani ma più gestibili per i residenti negli USA), bisogna anche considerare il prezzo del biglietto che costa 299 dollari la versione base e 799 dollari la versione speciale . Parliamo dei prezzi ufficiali, badate bene, non di sovrapprezzi dei bagarini.

BlizzCon 2023: 800 dollari oppure gratis

I prezzi dei biglietti della BlizzCon 2023

Come sempre, sarà possibile vedere la diretta in modo gratuito online. Chiaramente la presentazione in live è solo una piccola parte dell'esperienza della BlizzCon. Gli appassionati desiderano partecipare dal vivo per gli accessi esclusivi ma anche per essere fisicamente in mezzo a molti altri fan.

Viene anche spiegato che "mentre la Cerimonia di apertura sarà visibile sugli schermi in ogni sala, la cerimonia stessa si svolgerà interamente nella BlizzCon Arena. A causa dei posti limitati, verrà utilizzato un sistema di estrazione a sorte per distribuire in anticipo i biglietti per assistere alla Cerimonia di apertura nell'arena - tutti i possessori di biglietti sono abilitati per impostazione predefinita; ulteriori dettagli verranno forniti in seguito."

"Anche tutti i panel e la Community Night si svolgeranno nella BlizzCon Arena e i posti saranno disponibili in base all'ordine di arrivo. Proprio come la Cerimonia di apertura, tutti i panel e la Community Night saranno trasmessi in simulcast durante la BlizzCon, oltre che in diretta streaming gratuita per i nostri partecipanti virtuali."

"Stiamo portando tutte le attività sul palco nell'Arena della BlizzCon, con l'obiettivo di offrire un'esperienza immersiva unica in tutta la struttura. Questo ci dà l'opportunità di migliorare l'aspetto esperienziale della fiera per i partecipanti in carne e ossa e ci permette di offrire un'esperienza virtuale completa a chi sceglie di sintonizzarsi da casa."