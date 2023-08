eFootball: arriva la Stagione 0 in attesa di eFootball 2024, ecco le novità

Konami ha annunciato l'arrivo della Stagione 0 di eFootball, intitolata "Ready for Action", in preparazione all'inizio della stagione calcistica 2023 - 2024 e all'avvento di eFootball 2024.

La Stagione 0 è iniziata oggi e proseguirà fino al 28 agosto e darà modo ai giocatori di aggiornare i kit e le maglie delle loro squadre preferite per prepararsi al meglio per il nuovo campionato. Ovviamente è stato lanciato anche un nuovo Pass Partita aggiornato, sia in versione gratuita che premium.

Le novità della nuova season includono l'arrivo di nuovi giocatori in versione epica, tra cui R. Gullit, J. Saviola e Kakà, e Big Time, come van Basten, Rivaldo, F. Inzaghi e molti altri. Per quanto riguarda i giocatori "In evidenza", ingaggiabili tramite Contratti mirati e Accordi al buio, saranno disponibili i calciatori che cercheranno di tornare in forma nella nuova stagione e i nuovi acquisti della finestra estiva di calciomercato.