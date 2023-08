Two Point Campus: annunciato il DLC Medical School con data di uscita e trailer

Sega e Two Point Studios hanno annunciato oggi Two Point Campus: Medical School, una nuova espansione dell'ironico simulatore di gestione di campus universitari americani che, come potrete intuire dal nome, si concentrerà sulla facoltà di medicina. Il DLC sarà disponibile a partire dal 17 agosto 2023 per tutte le piattaforme, ovvero PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4 e Nintendo Switch. Di seguito trovate il primo trailer ufficiale dell'espansione.

Stando ai primi dettagli condivisi, in Two Point Campus: Medical School i giocatori potranno cimentarsi in livelli inediti e nuove dinamiche di gioco dedicate alla nuova facoltà. Troveremo dottori e infermieri come nuove categoria di studenti, 6 tipologie di stanze e oltre 60 nuovi oggetti che non possono mancare nelle stanze ospedaliere per trattare i pazienti.