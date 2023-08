GeForce NOW: oltre 40 giochi in arrivo ad agosto, tra cui Baldur's Gate 3 e titoli Bethesda

GeForce NOW si espanderà durante il corso del mese di agosto 2023 dando il benvenuto a oltre 40 nuovi giochi, tra cui la versione completa di Baldur's Gate e alcuni giochi storici di Bethesda.

La nuova mandata annunciata da NVIDIA include 21 uscite day-and-date, tra cui The Texas Chain Saw Massacre, Trine 5: A Clockwork Conspiracy e Moving Out 2. Inoltre, da oggi, 3 agosto 2023, è possibile giocare tramite a GeForce NOW a Baldur's Gate 3, l'atteso e colossale GDR di Larian Studios, di cui potrete leggere le nostre prime impressioni.

Le novità non finiscono qui perché nel corso del mese si uniranno anche i primi giochi dei franchise storici di Bethesda Doom, Quake e Wolfenstein, con maggiori dettagli sulle date precise che verranno svelati nei prossimi giorni.