Lost Eidolons: annunciata la data di uscita per PS5 e Xbox Series X|S

Dopo un periodo di silenzio radar durato mesi, PID Games e gli sviluppatori di Ocean Drive Studios hanno annunciato la data di uscita di Lost Eidolons per PS5 e Xbox Series X|S. Il GDR strategico a turni con ambientazioni fantasy medievale approderà sulle due console il 24 agosto 2023.

Nei nostri lidi il gioco arriverà solo in formato digitale, laddove solo in Giappone verrà resa disponibile un'edizione fisica per PS5. Di seguito potrete vedere un nuovo trailer ufficiale pubblicato in concomitanza con l'annuncio.