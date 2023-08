Battlefield 2042: il lancio su Xbox Game Pass è stato un 'momento importante' per DICE

In un'intervista con GamesRadar, il senior producer Ryan McArthur di DICE ha parlato della grande importanza che ha ricoperto Xbox Game Pass nel lungo percorso di redenzione di Battlefield 2042 e di come abbia stimolato il team di sviluppo a migliorare la qualità del gioco.

Nonostante fosse uno dei giochi più attesi del 2021, Battlefield 2042 per una serie di problematiche al lancio non è riuscito a colpire in positivo i giocatori, che ben presto hanno abbandonato i server di gioco. Di acqua sotto i ponti ne è passata e nei mesi successivi al debutto il team di DICE si è rimboccato le maniche e ha proposto aggiornamenti regolari per migliorare la qualità dello sparatutto multiplayer, che oggi è in uno stato nettamente migliore.

Uno dei momenti topici di questo percorso di redenzione è stato proprio il lancio su Xbox Game Pass tramite EA Play durante la Stagione 3, nel novembre del 2022, che per il team di sviluppo ha rappresentato un grande stimolo per migliorare ulteriormente la qualità del gioco in vista del massiccio numero di utenti abbonati al servizio di Microsoft che avrebbero provato per la prima volta Battlefield 2042.

"Sono un grande sostenitore di servizi come il Game Pass e per noi è stato un momento importante, qualcosa che abbiamo segnato sul calendario", ha detto McArthur.

"Una cosa di cui abbiamo parlato molto internamente è che se c'era un momento in cui avremmo aperto questo gioco a un gruppo di nuovi giocatori, allora doveva essere buono. Deve essere il gioco che volevamo fosse quando l'abbiamo lanciato, e questo ha galvanizzato il team mentre ci avvicinavamo a quella data".