LEGO Animal Crossing: i primi set arriveranno nel 2024 stando a un leak

Prezzi e dettagli sui possibili set LEGO Animal Crossing

Questo set LEGO di Animal Crossing è una creazione dei fan, ma presto potrebbe diventare realtà

Stando alla gola profonda Nintendo e LEGO avrebbero in programma cinque differenti set, con i prezzi che vanno dai 14,99 dollari fino ai 74,99 dollari per quello più costoso composto da un totale di 353 pezzi.

Nello specifico stando a exabrickslegogo questi sono prezzi e numeri di pezzi dei presunti set di LEGO Animal Crossing:

Set 77046: 170 pezzi, prezzo di 14,99 dollari

Set 77047: 164 pezzi, prezzo di 19,99 dollari

Set 77048: 233 pezzi, prezzo di 29,99 dollari

Set 77049: 389 pezzi, prezzo di 39,99 dollari

Set 77050: 535 pezzi, prezzo di 74,99 dollari

Chiaramente prendete tutte queste informazioni con le pinze fin quando non ci sarà una conferma o una smentita ufficiale da parte di LEGO o Nintendo. In ogni caso ribadiamo che exabrickslegogo è una fonte piuttosto affidabile e del resto una nuova collaborazione tra le due aziende per Animal Crossing è plausibile dopo il successo dei set LEGO di Super Mario e Donkey Kong.

Un possibile annuncio potrebbe arrivare durante il corso del prossimo Direct, che stando ad alcune fonti è in programma per il mese di settembre. Staremo a vedere.