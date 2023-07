Un nuovo Nintendo Direct ci sarà a settembre, secondo un noto insider

Il noto giornalista/insider Jeff Grubb, di VentureBeat, ha recentemente riferito che un nuovo Nintendo Direct si terrà a settembre 2023, e sebbene si tratti solo di una voce di corridoio la riportiamo perché Grubb, per quanto riguarda l'organizzazione dei vari eventi, spesso ci azzecca.

Questo, almeno, è quanto ha riportato Grubb nel corso di un recente podcast, nel quale si è lanciato in dichiarazioni sulle possibili iniziative future di Nintendo. In effetti, la cosa avrebbe un certo senso, considerando che il mese di settembre ospita spesso delle presentazioni da parte della casa di Kyoto.

Basandosi anche solo sulla tradizione, insomma, è facile che un nuovo Nintendo Direct possa essere in arrivo nel corso del mese di settembre, in attesa di eventuali delucidazioni al riguardo. Già da tempo si parla di un evento di questo tipo previsto nel corso dell'estate da parte di Nintendo, ma finora non ci sono stati segnali concreti.