Zelda, qualcosa è in arrivo quest'anno e Metroid Prime 2 Remastered è vicino, per Grubb

Jeff Grubb ha svelato che Metroid Prime 2 Remastered per Switch è presto in arrivo. L'informazione proviene dal podcast Last of the Nintendogs, durante il quale ha parlato con Mike Minotti (Gamesbeat). Inoltre, il noto giornalista e leaker ha affermato che qualcosa di legato a Zelda accadrà quest'anno.

"Probabilmente Metroid Prime 2 Remastered uscirà relativamente presto", ha detto Grubb. "Sta accadendo". Il giornalista ha poi continuato a parlare di un qualcosa di legato a The Legend of Zelda ma non legato a Tears of the Kingdom.