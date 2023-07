The Last of Us Parte 1, la mod in prima persona in un nuovo video di gameplay

La mod in prima persona di The Last of Us Parte 1 per PC è stata mostrata da Voyagers Revenge con un nuovo, spettacolare video di gameplay della durata di circa nove minuti, che include diverse sequenze di gioco e mostra il funzionamento delle meccaniche FPS.

A qualche mese dal primo video della mod in prima persona di The Last of Us Parte 1, il nuovo filmato conferma la bontà di questo progetto e il suo indubbio potenziale, pur presentando una carrellata di scene anziché una progressione reale e senza tagli.

Ci sono alcune perplessità sull'effetto grandangolo visibile in alcuni momenti, specie quando Joel corre, ma in linea di massima sembra che la visuale in prima persona si sposi molto bene con il gameplay del capolavoro targato Naughty Dog.