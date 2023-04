The Last of Us Parte 1, video mostra la mod in prima persona su PC: spettacolare

È attualmente in sviluppo una mod per la versione PC di The Last of Us Parte 1 che consente di utilizzare la visuale in prima persona, e come si può vedere dal video qui sotto si tratta di una novità davvero spettacolare per il titolo di Naughty Dog.

Aggiornato pochi giorni fa con la patch 1.0.2.1, The Last of Us Parte 1 si trova ancora in condizioni tutt'altro che ottimali sul piano dell'ottimizzazione, ma gli sviluppatori stanno lavorando effettivamente senza sosta per sistemare i problemi tecnici del gioco.

La mod, che vediamo in azione a 4K e 60 fps, sembra funzionare già molto bene e si adatta al gameplay di The Last of Us, enfatizzando in particolare le fasi di combattimento grazie a un approccio più diretto e coinvolgente.

Certo, resta da capire come si adattino le meccaniche in prima persona ai puzzle ambientali e alle sezioni stealth, ma c'è ancora tempo: come detto stiamo parlando di un work in progress, non ancora scaricabile dagli utenti che desiderano provare questa esperienza.