The Last of Us Parte 1, patch 1.0.2.1 disponibile su PC: risolve un problema noto

La versione PC di The Last of Us Parte 1 ha ricevuto oggi la patch 1.0.2.1, che stando alle informazioni pubblicate da Naughty Dog risolve un problema noto del gioco: il tremolio della visuale quando si utilizzano mouse e tastiera.

Immaginiamo non sia questo piccolo hotfix la nuova patch di The Last of Us Parte 1 in arrivo entro il 16 aprile, che si occuperà probabilmente di sistemare un maggior numero di inconvenienti, si spera con un occhio di riguardo a requisiti e prestazioni.

Come abbiamo avuto modo di scrivere nella recensione di The Last of Us Parte 1 per PC, il gioco è arrivato all'appuntamento con il lancio in uno stato pietoso per quanto concerne l'ottimizzazione, il che ha determinato l'arrivo di tante recensioni negative su Steam.

Il team di sviluppo, in collaborazione con Iron Galaxy Studios, è tuttavia al lavoro per risolvere i problemi del porting nella maniera più rapida possibile, come testimoniano appunto le numerose patch già messe a disposizione a pochi giorni dall'uscita.