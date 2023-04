I videogiocatori mondiali sono 3,7 miliardi, quelli "hardcore" sono il 10%: i dati di una ricerca

Secondo il Rapporto sul Mercato Globale dei consumatori videoludici di DFC Intelligence, al mondo ci sono 3,7 miliardi di videogiocatori. Quanti questi sono focalizzati su PC e console? Solo il 10%.

3,7 miliardi significa che un po' meno della metà della popolazione mondiale si dedica ai videogiochi, ma DFC ha rilevato una differenza significativa tra le persone che giocano e quelle sono al centro di questo settore.

"La realtà è che il numero di consumatori hardcore di videogiochi è piuttosto insignificante e viene utilizzato principalmente per far rumor sui titoli dei giornali", ha dichiarato l'azienda. "La base reale dei consumatori hardcore è solo il 10% dei 3,7 miliardi. Inoltre, quel 10% deve essere ulteriormente suddiviso per ottenere il vero mercato indirizzabile per un prodotto specifico".

DFC sostiene che ci sono circa 300 milioni di "consumatori interessati all'hardware", ovvero coloro che acquistano console o PC appositamente per giocare. I giocatori di console si concentrano in particolare in Nord America e in Europa. Ciò che veramente rappresenta il mercato globale è il gruppo di giocatori mobile. "Far sì che i consumatori di soli dispositivi mobili passino a uno schermo più grande è un'opportunità importante", ha osservato DFC. "Tuttavia, non sarà facile e la maggior parte delle aziende che operano nel settore dei videogiochi è intelligente nel restringere la propria attenzione ai consumatori hardcore. Ciononostante, c'è sicuramente l'opportunità di espandere il settore dell'hardware dei videogiochi".

Il senso è anche che il gruppo di giocatori più hardcore spende più denaro rispetto a una buona fetta di giocatori mobile, che magari si approcciano solo saltuariamente e tramite titoli gratuiti sui quali non investono denaro in alcuna forma. In ogni caso, il numero di giocatori mobile è estremamente più elevato di quelli PC/console. Non si tratta di informazioni scioccanti, visto che è così da tempo, ma ora abbiamo accesso a dati più recenti.

Non è un caso inoltre che Microsoft abbia intenzione di creare un proprio store mobile.