Xbox, Project Keystone ricompare sulla mensola di Phil Spencer

Project Keystone, il chiacchierato set-top box (anzi, set-top Xbox) di Microsoft disegnato per il cloud, è ricomparso sulla mensola dell'ufficio di Phil Spencer durante il video messaggio che il CEO di Microsoft Gaming ha pubblicato per annunciare l'espansione del PC Game Pass.

Come sicuramente ricorderete, Project Keystone è stato avvistato nell'ufficio di Spencer per la prima volta lo scorso ottobre, dopodiché lo stesso Phil ha parlato apertamente del progetto, dicendo che è stato cancellato per via del prezzo.

L'idea era infatti quella di portare il dispositivo cloud nei negozi a 129,99 dollari con un controller incluso, ma finora non è stato possibile. Chiaramente col passare del tempo e la riduzione dei costi lo scenario potrebbe cambiare, e magari è per questo che Keystone è ancora lì su quella mensola.

Chissà, magari Microsoft ha avuto il tempo di riconsiderare il progetto e metterlo effettivamente in cantiere? In questo caso è possibile che un annuncio arrivi già questa estate, magari nel corso dell'Xbox Games Showcase che si terrà il prossimo 11 giugno.

Peraltro anche Sony sembrerebbe avere degli interessi sul fronte dello streaming, come dimostrano gli insistenti rumor su PlayStation Q Lite, la console portatile in uscita a novembre secondo Tom Henderson.