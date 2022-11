Xbox Keystone: Phil Spencer parla del prezzo, è il vero motivo della cancellazione del progetto

Phil Spencer ha parlato di Xbox Keystone, il device dedicato al cloud gaming di Xbox. Il capo di Xbox ha svelato dettagli sul prezzo, svelando che uno dei motivi per i quali il prodotto non è stato commercializzato è il costo eccessivo.

Precisamente, viene spiegato che Xbox Keystone è stato realizzato in soli nove mesi. Purtroppo, alcune delle componenti scelte per realizzare questo prodotto impedivano di raggiungere il prezzo prefissato. Secondo quanto indicato, Phil Spencer avrebbe voluto poter vendere Xbox Keystone a 129.99 dollari, con però compreso un controller.

Il prezzo nasce dal fatto che Microsoft propone già Xbox Series S che parte da un prezzo ufficiale di 299.99€ e, con le offerte, è facile trovarla a meno. Proporre un device completamente cloud a un prezzo non sufficientemente inferiore rispetto a Xbox Series S non avrebbe ovviamente molto senso, visto che la console permette già di giocare in cloud se si vuole.

Secondo quanto indicato, Phil Spencer ritiene comunque che in futuro sarà possibile raggiungere il prezzo corretto per questo tipo di prodotto. Viene inoltre detto che già ora il prodotto funziona molto bene, quindi la tecnologia alla base di Xbox Keystone non ha problemi di sorta. È un buon auspicio per il futuro del cloud di Xbox.

Spencer ricorda poi che per il momento Microsoft ha collaborato con Samsung per un'app TV per il cloud gaming e, a suo dire, la compagnia è molto soddisfatta dei risultati. Per il momento, quindi, se volete giocare in cloud con facilità su qualsiasi tipo di televisore la soluzione è ancora Xbox Series S.

Spencer ha anche nuovamente confermato che Call of Duty rimarrà su PlayStation a lungo termine.