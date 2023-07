Look North World è un nuovo team di ex-EA e Bungie: il loro primo gioco è un'isola di Fortnite

Degli ex sviluppatori di EA, Bungie e Kongerate hanno fondato un nuovo studio: Look North World. Parliamo di Alex Seropian, Jay Pecho, Patrick Moran, Kyle Marks, Aaron Marroquin e Prashant Patil. Alex Seropian è conosciuto soprattutto come fondatore di Bungie, ovvero il team creatore di Halo e Destiny.

Jay Pecho ricoprirà il ruolo di CTO, Aaron Marroquin quello di artista principale, Prashant Patil quello di direttore artistico e Kyle Marks quello di direttore creativo.