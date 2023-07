EA Sports FC 24: preordine in sconto per Xbox su Amazon Italia, ecco il prezzo

Tramite Amazon Italia possiamo fare il preordine in sconto di EA Sports FC 24. Il prezzo attuale è 71.99€ invece di 79.99€, ovvero vi è un'offerta del 10%. È però valida solo per la versione Xbox su disco, ovvero per Xbox One e Xbox Series X. Potete trovare il gioco a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato, come detto, è 79.99€. Si tratta ricordiamo di una prenotazione a prezzo minimo garantito: ovvero se dovesse esserci un ulteriore sconto, tale nuovo prezzo sarà applicato al vostro ordine senza alcuna azione da parte vostra. Quando il prezzo risalirà, il vostro ordine rimarrà al prezzo scontato. In altre parole, si paga il prezzo più basso apparso sulla piattaforma tra il momento del preordine e il momento della spedizione. La data di uscita è il 29 settembre 2023. Potete cancellare la prenotazione in ogni momento.

EA Sports FC 24 è il nuovo gioco sportivo di Electronic Arts. Si tratta in pratica di FIFA 24, ma l'editore ha perso i diritti d'uso del nome. Non ci sono però ripercussioni sui giocatori, sui team e sui tornei. Per quanto riguarda le modalità, troverete Ultimate Team, le due Carriere, Volta e Club.