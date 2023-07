PlayStation Store, Sconti Estivi: nuovi giochi PS5 e PS4 in offerta

Su PlayStation Store sono partiti gli Sconti Estivi, che come al solito mettono a disposizione tantissimi giochi PS5 e PS4 in offerta al prezzo più basso di sempre. In attesa del tradizionale approfondimento, ecco alcuni degli affari da non perdere.

Cominciamo con Elden Ring, che ha totalizzato vendite per 20,5 milioni di copie e sembra non avere alcuna intenzione di fermarsi: a 48,99€ anziché 69,99 il titolo di FromSoftware tocca di nuovo la cifra minima storica. Come direbbe Padre Karras, è un chiaro invito a danzare.

Prima promozione e prezzo più basso di sempre per Hogwarts Legacy: il fantastico tie-in del Wizarding World può essere vostro a 59,99€ anziché 74,99€ nella versione PS5 o a 55,99€ anziché 69,99€ nella versione PS4.