Forspoken è migliorato parecchio su PS5, rivela l'analisi di Digital Foundry

Forspoken è migliorato parecchio su PS5, grazie agli aggiornamenti che il team di sviluppo ha messo a disposizione dopo il lancio del gioco, caratterizzato come ricorderete da una serie di problemi tecnici.

A rivelare la nuova condizione del titolo di Luminous Productions ci ha pensato Digital Foundry, che ha effettuato nuovi test a distanza di qualche mese dalla prima analisi di Forspoken, in cui venivano a galla i tanti limiti tecnici del progetto.

Con la versione 1.2, il gioco ha visto un sensibile potenziamento dell'occlusione ambientale, a tutto vantaggio della resa degli scenari e in combinazione con un'ottimizzazione del sistema di illuminazione, ma è soprattutto sul piano delle prestazioni che sono stati fatti gli sforzi maggiori.

Gli aggiornamenti hanno infatti consentito a Forspoken di raggiungere i 60 fps stabili all'interno di zone in cui in precedenza non si spingeva oltre i 40 fotogrammi, e di offrire 30 fps rocciosi in modalità qualità con ray tracing dove in precedenza girava a non più di 20 fotogrammi.

Certo, questi miglioramenti non vanno a toccare le mancanze della produzione Square Enix sul fronte del gameplay, che abbiamo descritto nella recensione di Forspoken, ma bisogna riconoscere che gli autori si sono impegnati per rimediare agli inconvenienti tecnici del lancio.