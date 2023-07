PS5 in offerta al prezzo più basso di sempre con un codice sconto

Vedrete che il prezzo di PS5 sarà sceso a soli 427,49€ , appunto il più basso di sempre. A quel punto non dovrete fare altro che cliccare sul pulsante "prosegui con l'ordine", seguire le istruzioni a schermo, registrarvi al sito se ancora non l'avete fatto e procedere al pagamento.

La Standard Edition di PS5 è attualmente disponibile in offerta al prezzo più basso di sempre grazie alla promozione Sony di luglio e a un codice sconto del 5% da applicare al carrello su Monclick.

Il mese più conveniente di sempre per PS5

PS5

Come detto, l'offerta di Monclick si combina con quella ufficiale Sony annunciata nei giorni scorsi, che consente di acquistare PS5 standard edition con uno sconto di 100€ fino al 24 luglio, pagandola alla fine dei conti meno della Digital Edition priva di lettore disco.

Stiamo dunque vivendo il mese più conveniente di sempre per quanto concerne PlayStation 5, e molti pensano non sia un caso, bensì una strategia che la casa giapponese sta attuando in vista del chiacchierato annuncio di una PS5 Slim con lettore disco rimovibile.