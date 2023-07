Exoprimal, un video di gameplay da 14 minuti con un match completo

Disponibile su PC, PlayStation e Xbox, Exoprimal si pone come un'aggiunta di valore al catalogo di Xbox Game Pass , sebbene la natura esclusivamente online dell'esperienza abbia impedito la pubblicazione di recensioni in anticipo rispetto al lancio.

Exoprimal torna a mostrarsi, stavolta con un video di gameplay della durata di circa quattordici minuti, catturato per l'occasione da IGN che ha voluto presentare un match completo nella modalità Dino Survival.

Armature ultratecnologiche contro dinosauri

Come si può vedere in queste sequenze, il gameplay di Exoprimal ruota attorno all'uso delle Exocorazze, armature ad alta tecnologia che mettono a disposizione di chi le indossa un grande potere e un intero, devastante arsenale di armi differenti da usare contro le orde di dinosauri.

Queste ultime, che originano da misteriosi portali, minacciano di devastare varie zone del mondo ed è per questo che verremo di volta in volta inviati sul posto per eliminare i rettili preistorici prima che causino danni irreparabili.