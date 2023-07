Exoprimal disponibile da oggi per PS5, PS4, PC, Xbox Series X/S e Xbox One

Capcom ci ha ricordato che lo sparatutto in terza persona a base di dinosauri Exoprimal è disponibile da oggi in tutto il mondo, per PS5, PS4, PC, Xbox Series X/S e Xbox One. Il gioco è mosso dal RE ENGINE e vede dei soldati futuristici combattere contro delle creature che si pensavano fossero estinte. Da sottolineare come Exoprimal sia disponibile fin dal primo giorno su Xbox Game Pass per console, PC e Cloud, per la gioia di tutti gli abbonati.

Dettagli sul gioco

Exoprimal promette tanta azione

Come ci ricorda il comunicato stampa ufficiale, la storia di Exoprimal si svolge nel 2040, quando i dinosauri riappaiono in tutto il mondo minacciando l'umanità. Per fronteggiare questa situazione, la potente Aibius Corp. mette in campo l'intelligenza artificiale Leviathan, in grado di prevedere le infestazioni di dinosauri e inviare gli Exofighter, guerrieri dotati di armature avanzate chiamate Exocorazze, per proteggere le aree colpite. Tuttavia, tre anni dopo, un'unità di pattuglia di Exofighter chiamata Hammerheads si schianta su un'isola remota e viene utilizzata come cavia in un pericoloso gioco mortale orchestrato da Leviathan stessa.

La modalità di gioco principale di Exoprimal è la "Dino Survival", in cui due squadre di cinque Exofighter si sfidano per completare vari obiettivi prima degli avversari, combattendo anche contro orde di dinosauri. Le missioni di Dino Survival cambiano di volta in volta in base alla progressione dei giocatori, con alcune partite che vedono squadre opposte e altre che richiedono la collaborazione tra i rivali per abbattere minacce potenti come il temibile Neo T. Rex. Dino Survival offre anche la possibilità di partite sia competitive tra giocatori (PvP) che collaborative contro l'ambiente di gioco (PvE), oltre a partite casuali.

I giocatori di Exoprimal possono scegliere tra 10 diverse Exocorazze, ognuna con abilità uniche e suddivise in classi d'assalto, carri armati e di supporto. Ogni Exocorazza svolge un ruolo specifico nel combattere la minaccia dei dinosauri e nel fornire supporto al proprio team. Gli Exofighter hanno la possibilità di cambiare Exocorazza durante la battaglia per adattarsi alle situazioni mutevoli sul campo di gioco. Inoltre, i giocatori possono personalizzare ulteriormente il proprio stile di gioco attraverso l'uso di equipaggiamenti chiamati Rig, che forniscono abilità extra alle Exocorazze, come maggior potenza di fuoco, difesa, mobilità e capacità di cura. I moduli consentono agli Exofighter di potenziare le proprie Exocorazze e personalizzarne le prestazioni in combattimento.

Mentre i giocatori progrediscono nella modalità Dino Survival, sbloccheranno nuove Exocorazze, equipaggiamenti, oggetti cosmetici e contenuti narrativi. La storia dell'equipaggio degli Hammerheads si svilupperà attraverso missioni, scene animate e "lost data" che includono registrazioni audio, documenti e altro ancora. Queste informazioni possono essere raccolte e analizzate sulla Mappa di Analisi per risolvere il mistero che si cela dietro i conflitti e le epidemie di dinosauri.

Capcom supporterà Exoprimal con numerosi aggiornamenti significativi dopo il lancio del gioco. Il primo di questi aggiornamenti, chiamato "Savage Gauntlet", sarà disponibile il 28 luglio 2023 e introdurrà una modalità PvE impegnativa con missioni che si rinnovano settimanalmente e offrono classifiche e ricompense sempre più alte. L'aggiornamento successivo, previsto per il 17 agosto 2023, includerà 10 nuove varianti Alpha delle Exocorazze, che offriranno nuovi modi di affrontare Dino Survival e Savage Gauntlet. Inoltre, i futuri aggiornamenti includeranno collaborazioni con i giochi Street Fighter 6 e Monster Hunter, nuove varianti Beta delle Exocorazze, nuovi nemici, stage, missioni e molto altro.

È inoltre disponibile una "Deluxe Edition" di Exoprimal, che offre vantaggi aggiuntivi come il "Kit vantaggio iniziale" e il "Pass sopravvivenza Stagione 1: grado premium" come bonus a tempo limitato. Il "Kit vantaggio iniziale" include tre skin aggiuntive per le Exocorazze e biglietti di sblocco anticipato per le Exocorazze Nimbus, Vigilant e Murasame. Queste Exocorazze possono comunque essere ottenute anche nell'Edizione Standard del gioco. Il Pass sopravvivenza premia i giocatori per il loro progresso nel gioco e offre livelli gratuiti e premium. Il livello premium della Stagione 1 offre 19 ulteriori skin per le Exocorazze, 10 skin per le armi, 4 emote, 3 adesivi e altro ancora.