Final Fantasy 7 Ever Crisis, un video di gameplay focalizzato sui combattimenti

Final Fantasy 7 Ever Crisis si mostra in azione con un video di gameplay della durata di circa nove minuti, interamente focalizzato sui combattimenti , che costituiranno ovviamente il fulcro dell'esperienza mobile in arrivo sui dispositivi iOS e Android.

Il lancio si avvicina

Come saperete, il mese scorso c'è stata l'apertura delle pre-registrazioni di Final Fantasy 7 Ever Crisis e si parla di una closed beta proprio in queste settimane, ma il gioco non ha ancora una data di uscita ufficiale.

Di certo la natura del progetto lo rende particolarmente interessante agli occhi dei possessori di smartphone e tablet alla ricerca di uno strategico pieno di personaggi iconici e combattimenti dall'alto impatto visivo.