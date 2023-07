Starfield: solo Todd Howard e pochi altri possono parlare del gioco

Non tutti i membri del team di sviluppo di Starfield possono parlare di Starfield. Anzi, solo pochissimi dentro Bethesda possono farlo, tra i quali ovviamente Todd Howard, come spiegato dallo Studio Design Director del gioco Emil Pagliarulo su Twitter, evidentemente desideroso di far capire a chi lo segue che non può esporsi su certi argomenti.

Pagliarulo è felicissimo di vedere i fan eccitati per l'arrivo del gioco, ma non è autorizzato a parlare del gioco: "So che non è quello che i fan di Starfield vorrebbero sentirmi dire, ma voglio fare chiarezza: nessun altro, a parte Todd Howard, è autorizzato a parlare di informazioni sul gioco non ancora rese pubbliche. Questo è il lavoro che svolge la gente che è nel nostro reparto PR/marketing/comunità.

Avete moltissime domande, lo so. E i miei post molto vaghi sul gioco non hanno aiutato. Sono DAVVERO emozionato per come attendete Starfield. Seriamente. Per me è incredibile. Mi dispiace molto dover dire che non posso rispondere al 99% delle vostre domande.

Non posso condividere le mie opinioni sui contenuti del gioco; non posso parlare delle performance; non poss discutere di... be', la maggior parte degli argomenti. Ho firmato un NDA. Sono un professionista. Non voglio essere licenziato. Ma per noi il vostro supporto è TUTTO. Riempite tutti i giorni il mio cuore. I fan migliori di sempre."