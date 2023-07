EA Sports FC 24, tutte le novità del nuovo capitolo dopo l'addio a FIFA

La serie ha consolidato negli anni una community di oltre 150 milioni di giocatori e, benché siano in pochi a credere che il cambio di nome possa comportare una reale insidia nei confronti della sua posizione di forza, EA Sports FC 24 è in fin dei conti una nuova proprietà intellettuale e come tale dovrà saper convincere, avendo meno margini di errore senza il logo FIFA sulla copertina. Ecco di seguito tutte le novità presentate durante il reveal di EA Sports FC 24 , l'inizio di una nuova era per i giochi calcistici di Electronic Arts.

Data l'importanza dell'argomento, non sorprende che uno degli argomenti più approfonditi dell'evento di ieri sia stato proprio quello delle licenze, che come in passato punteranno a riprodurre in modo capillare le principali competizioni nazionali e internazionali che ruotano attorno al pallone. Con oltre 30 campionati, 700 squadre, 100 stadi e 19 mila tra giocatori e giocatrici, EA Sports FC 24 prosegue sulla traccia lasciata dai suoi predecessori, grazie soprattutto al rinnovo delle licenze ufficiali delle competizioni UEFA, che faranno il loro ritorno anche in questo capitolo. Anche la Serie A sarà partner ufficiale di EA Sports FC 24, sebbene l'impressione è che squadre come Roma e Napoli, che hanno un accordo di esclusiva con eFootball, continueranno ad essere inserite con degli pseudonimi anche quest'anno.

Quello che abbiamo pensato un po' tutti, nel momento in cui è stata resa ufficiale la notizia che EA Sports e FIFA non avrebbero proseguito nella loro partnership trentennale, è che la cosa avrebbe avuto delle inevitabili ripercussioni sulla quantità di licenze presenti in EA Sports FC 24. La serie, da sempre, deve buona parte del suo successo alla presenza di una vastissima gamma di diritti ufficiali relativi a campionati, squadre e giocatori di calcio, e la loro potenziale assenza avrebbe potuto rappresentare uno scoglio insormontabile nel convincere la community a rimanere fedele al nuovo capitolo dopo il cambio del nome.

Le nuove tecnologie

I nuovi modelli di EA Sports FC 24 realizzati con il Frostbite saranno i più accurati di sempre

Un ampio segmento della diretta si è prevedibilmente concentrato sulle novità tecniche che faranno il loro esordio in EA Sports FC 24, con l'obiettivo di rendere la simulazione ancora più realistica che in passato. Innanzitutto, il nuovo capitolo accoglierà l'introduzione di una nuova generazione di HyperMotion, la tecnologia dello studio canadese che da anni è utilizzata per rendere più autentiche le animazioni dei giocatori in campo. L'HyperMotionV, dove la V sta per "volumetrico", sarà in grado di tradurre il ritmo e la velocità del calcio reale grazie ai dati volumetrici registrati in oltre 180 partite dei principali tornei nazionali e internazionali. Con questa tecnologia, lo studio ha ora la capacità di tradurre immediatamente in dati una qualsiasi azione che si sviluppa su un campo reale, inserirla nel motore di gioco in appena una manciata di giorni, e creare da questa delle animazioni mai così autentiche, come ha tenuto a sottolineare sul palco Nick Wlodyka, vice presidente di EA Sports FC 24.

Sempre in merito alle nuove tecnologie, Wlodyka ha parlato di tutti gli aggiornamenti che sono stati applicati al Frostbite, il motore su cui poggiano le simulazioni calcistiche di EA Sports da qualche anno a questa parte. Parliamo di novità all'apparenza impercettibili, ma la tecnologia EA Sports Sapien, derivata dall'evoluzione diretta del Frostbite, promette di riprodurre i calciatori e i loro movimenti con un livello di dettaglio mai così accurato. La nuova versione del motore è inoltre stata utilizzata anche per rendere più realistico il comportamento delle maglie dei giocatori in movimento, anche nel caso di contrasti, strattoni e trattenute.

La versione virtuale di Haaland in EA Sports FC 24 sarà indistinguibile da quella reale grazie al suo PlayStyle+

Infine, il comportamento di ogni atleta all'interno della simulazione sarà più fedele che mai alla sua controparte reale, grazie alla mole di dati raccolti da Opta, che ha stretto una partnership di collaborazione con il publisher canadese per EA Sports FC 24. La società di elaborazione di dati sportivi ha messo a disposizione tutte le informazioni che abitualmente raccoglie, e lo studio le ha utilizzate per creare i PlayStyle, ovvero dei veri e propri stili di gioco che dovrebbero rappresentare meglio le peculiarità di ogni calciatore, ben oltre il loro overall. I migliori atleti del pianeta, poi, potranno avere nel gioco un PlayStyle+, ovvero uno stile ricamato su misura capace di tradurre nella simulazione le loro caratteristiche principali, come ad esempio il tiro ad alta potenza di un bomber come Haaland, che in EA Sports FC 24 sarà apparentemente indistinguibile da quello reale. Insomma, tante novità che non vediamo l'ora di testare sul campo, ma la notizia in assoluto più sorprendente è che queste saranno in buona parte incluse anche nella versione per Nintendo Switch, che quest'anno non si limiterà ad essere una Legacy come accaduto in passato.