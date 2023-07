Exoprimal, video confronto su PS5, PS4 Pro e PS4: ecco come gira sulle console Sony

Exoprimal, lo sparatutto coi dinosauri firmato Capcom, è protagonista di un primo video confronto che mette l'una di fianco all'altra le versioni PS5, PS4 Pro e PS4 del gioco. Ebbene, come gira sulle console Sony?

Disponibile da oggi, Exoprimal utilizza l'espediente della risoluzione dinamica su tutte e tre i sistemi PlayStation al fine di offrire prestazioni di un certo livello, ma nella realtà dei fatti i 60 fps vengono raggiunti unicamente su PS5.

Nello specifico, il titolo gira a 2160p dinamici e 60 fps su PlayStation 5, 1260p dinamici e circa 40 fps su PS4 Pro e 1080p dinamici e 30 fps su PS4, quest'ultima versione caratterizzata da evidenti sacrifici sul piano delle texture, del sistema di illuminazione, delle ombre e dei riflessi.

Tutti aspetti che ovviamente troviamo in versione migliorata sull'attuale ammiraglia Sony, insieme a un maggior numero di oggetti su schermo e a effetti di post-processing potenziati. Non è tutto: su PS4 e PS4 Pro le animazioni dei dinosauri diventano scattose quando i nemici diventano troppo numerosi.

Certo, a quanto pare ci sono situazioni in cui anche PS5 si trova in nettissima difficoltà, ad esempio si parla di abilità speciali che una volta utilizzate possono impattare in maniera così grave sulle prestazioni da far scendere il gioco anche a 10 fps.

Le recensioni di Exoprimal, inclusa la nostra, cominceranno a comparire nei prossimi giorni.