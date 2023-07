Skibidi Toilet, 50 milioni di download per i giochi mobile con le teste che escono dai gabinetti

Gabinetti pericolosi

Umanità contro dei gabinetti, chi vincerà?

La serie web Skibidi Toilet è stata lanciata a febbraio 2023 e vede semplicemente delle inquietanti teste canterine mal animate uscire da dei gabinetti e cantare la Skibidi dance, minacciando il genere umano. Tanta bellezza, di cui potete vedere un esemplare qui di seguito, ha raccolto milioni e milioni di visualizzazioni su YouTube, tanto da portare al lancio di decine di giochi mobile "ispirati" ala guerra dell'umanità contro i gabinetti.

Considerando il poco tempo avuto dagli sviluppatori per realizzarli, si tratta di titoli generalmente molto frettolosi e poco rifiniti, ma poco importa in questo contesto, visto che sono stati scaricati più di cinquanta milioni di volte e il loro successo non accenna a placarsi.

Da notare che la serie è stata realizzata usando Source Filmaker, con risorse prese in particolare da Half-Life 2.

Esempi di giochi del genere Skibidi Toilet sono Skibidi Toilet Defense: toilet di NOXGAMES, Skibidi Attack: Toilet Monster di Great Arcade Games e Skibidi War - Toilets Attack di Influencer Apps, tanto per cittarne alcuni.