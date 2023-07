Il nuovo AMD Ryzen 5 7500F sorprende nei primi benchmark

Questi sono i primi dati raccolti sulle prestazioni del nuovo processore che andrà a collocarsi nella fascia media dell'offerta AMD in termini di CPU. Per poterne capire però più a fondo le potenzialità prima di poterla testare con mano, dal sito Geekbench possiamo estrapolare ulteriori informazioni grazie ad una prova con una configurazione con una scheda madre sulla stessa linea di prestazioni.

Nei giorni scorsi AMD ha annunciato il nuovo AMD Ryzen 5 7500F , il processore di AMD che non integra alcuna scheda grafica , inserendo la F nella nomenclatura esattamente come Intel, a sottolineare appunto questa peculiarità. Una peculiarità che si configura come una vera e propria eccezione considerato che la serie 7000 era, fino ad oggi, composta da sole CPU con GPU integrata. La nuova GPU è composta da 6 core, 12 thread, 6 MB di cache L2 e 32 MB di cache L3 in un unico design CCD ; per quanto concerne la velocità di clock si attesta sui 3,7 GHz e può aumentare fino a 5,0 GHz su un singolo core e 4,8 GHz su tutti.

I primi dati tecnici svelati inerenti all'AMD Ryzen 5 7500F

I dati estrapolati provengono dall'abbinamento dell'AMD Ryzen 5 7500F con una ASUS TUF Gaming A620M-PLUS WIFI, associati a 32 GB di memoria DDR5-6000, una configurazione che per certi aspetti ha sorpreso, ovviamente in positivo, tanto da sembrare a tutti gli effetti una valida opzione per chi è alla ricerca di una build dalle medie prestazioni e con un costo molto contenuto delle componenti.

I risultati ottenuti mostrano come il Ryzen 5 7500F si ponga in termini di prestazione addirittura davanti al Ryzen 5 7600X quando si parla di lavoro in multi-thread e praticamente alla pari in single-thread. Non è ancora chiaro se l'assenza della grafica integrata contribuisca ad un significativo miglioramento dell'architettura interna, tale da rendere più efficiente la CPU in questione, ma con questi dati possiamo finalmente dire che AMD è riuscita a trovare una valida opzione che vada a contrastare la linea Intel sulla fascia di prezzo sotto i 200 dollari.