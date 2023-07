Alone in the Dark avrà combattimenti intensi, ma il focus sarà su esplorazione e puzzle

Caratterizzato da una durata pari a 6-10 ore per personaggio, Alone in the Dark offrirà "un' equa suddivisione degli elementi fondamentali del genere survival horror", che includono appunto combattimento, esplorazione, enigmi e narrazione.

Alone in the Dark vanterà combattimenti intensi , ma il focus sarà su esplorazione e puzzle : lo ha dichiarato Andreas Schmiedecker, associate producer di THQ Nordic, nel corso di un'intervista.

Combattere in una casa infestata

Alone in the Dark, Edward Carnby è interpretato da David Harbour

"Crediamo che le atmosfere da 'casa infestata' siano un aspetto fondamentale di ciò che rende Alone in the Dark interessante e speciale", ha detto il producer. "Dunque esplorare Derceto, incontrare chi vi abita, trovare chiavi e indizi per accedere a zone in precedenza inaccessibili sono meccaniche che svolgeranno un ruolo centrale."

"Lanciarsi nell'esplorazione e su alcuni enigmi senza alcun aiuto richiederà un po' di pazienza, nonché la volontà di fare ragionamenti che non siano lineari, così da trovare un proprio percorso all'interno della magione, e siamo sicuri che alcuni giocatori apprezzeranno questo approccio."

"Tuttavia non vogliamo che ciò rappresenti una limitazione per utenti che magari desiderano procedere nel gioco un po' più rapidamente, ed è per questo che abbiamo inserito degli aiuti addizionali per puzzle e navigazione che andranno ad arricchire la mappa e i suggerimenti che potrete ricevere."

