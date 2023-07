Alone in the Dark: svelata la durata, ecco quante ore serviranno per completare ogni campagna

Come sappiamo nel gioco potremo vestire i panni di due protagonisti differenti , ovvero Emily Hartwood ed Edward Carnby, ognuno dei quali permetterà di vivere la storia con prospettive differenti. E in tal senso la durata complessiva dipenderà dal fatto che decidiate o meno di affrontare il gioco con entrambi i personaggi.

Tramite un'intervista con il portale Gamingbolt, gli sviluppatori di Pisces Interactive hanno offerto una stima sulla durata di Alone in the Dark , la rivisitazione del classico survival horror attualmente in sviluppo per PC e console.

La durata delle due campagne di Alone in the Dark

A tal proposito, il team di sviluppo ha riferito che ognuna delle due campagne di Alone in the Dark richiederà 6 - 10 ore per essere completata, numeri che chiaramente raddoppiano affrontandole entrambe, il che è quanto consigliato per assaporare l'esperienza completa.

"Puntiamo a un tempo di gioco di 6 - 10 ore per una campagna. Per l'intera esperienza della storia, ci aspettiamo che gli utenti ci giochino almeno due volte."

In precedenza Pisces Interactive ha rassicurato i giocatori che non servirà conoscere i vecchi giochi della serie per godersi il nuovo capitolo.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Alone in the Dark è atteso nei negozi il prossimo 25 ottobre 2023, per PS5, Xbox Series X|S e PC.