Alone in the Dark: non servirà conoscere i giochi vecchi per godersi il nuovo capitolo

Il produttore associato di Alone in the Dark - Andreas Schmiedecker - ha rivelato che i giocatori non avranno bisogno di conoscere la serie per godersi la storia del prossimo capitolo, sviluppato da Pieces Interactive e previsto per il 25 ottobre 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Alone in the Dark è una saga con una lunga storia: ricordiamo che il primo capitolo è uscito più di 30 anni fa. Tuttavia, anche se l'imminente revival includerà "accenni e riferimenti" al classico gioco survival horror, i nuovi arrivati non avranno bisogno di aver giocato i precedenti capitoli per capire il senso del nuovo titolo.

Ecco cosa ha detto Andreas Schmiedecker durante una chiacchierata con Mp1st: "Anche se utilizziamo molti elementi e personaggi del gioco del 1992 e la nostra storia inizia in modo molto simile all'originale, in realtà abbiamo una storia unica che porta le premesse dell'originale in posti completamente nuovi. Chi ricorda la storia originale troverà molti spunti e riferimenti, ma anche un paio di sorprese; mentre i nuovi giocatori potranno godersi la storia senza bisogno di alcuna conoscenza preliminare."

Non si tratta di una scelta strana, visto che sono passati molti anni dall'ultimo capitolo di Alone in the Dark: è comprensibile che gli sviluppatori vogliano sfruttare questo nuovo gioco come punto di partenza più che come punto di arrivo.

Vi ricordiamo inoltre che potete scaricare un prologo gratis di Alone in the Dark su PS5, PC e Xbox.