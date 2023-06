Final Fantasy 16 è il gioco più atteso del mese di giugno 2023

In un anno che ha promesso tanto e sta anche rispondendo in maniera convincente alle aspettative, giugno sembra essere uno dei mesi più ricchi in assoluto, perché vi si concentrano alcune delle maggiori uscite di tutto il 2023 e non solo. All'interno di questa situazione, ha ancora più valore la vittoria di Final Fantasy 16 come gioco più atteso del mese di giugno; una vittoria che ha messo d'accordo la redazione e i lettori. Il gioco di Square Enix, in questi mesi, è stato protagonista di un battage promozionale veramente d'altri tempi, con numerose presentazioni, prove e interviste agli sviluppatori impegnati in una sorta di tour internazionale per il lancio del nuovo capitolo di una serie fondamentale per il publisher in questione.

Il fatto che questo rappresenti a tutti gli effetti la maggiore esclusiva PS5 del periodo, per non dire di buona parte dell'anno, lo pone peraltro in una luce particolare, caricandolo di ulteriori aspettative: questo e il fatto che sembri rappresentare una notevole evoluzione della formula originale sono i motivi che pongono Final Fantasy 16 al centro dell'attenzione, nonostante la concorrenza non manchi affatto, anzi. Andiamo a vedere come sono andate le votazioni.