Prime Day 2023: Logitech C922 in sconto su Amazon

Il Prime Day 2023 è finalmente iniziato e questo significa che tramite Amazon Italia sono disponibili moltissimi prodotti in offerta speciale. Ad esempio potete trovare la webcam Logitech C922 Pro Stream. Lo sconto segnalato per gli abbonati Prime è di 67€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 67,99€. Il prezzo attuale non è il più basso di sempre sulla piattaforma, ma il prezzo è comunque vantaggioso. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

La webcam Logitech C922 Pro Stream è pensata per lo streaming, con la sua qualità 1080p (a 30 fps, ma può arrivare anche a 720p/60fps). Il dispositivo presenta feature come la correzione della luce, l'autofocus e l'audio stereo, ed è venduta insieme ad un treppiede da 18,5 centimetri per il tavolo.