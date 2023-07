Prime Day 2023, Dead Island 2 Pulp Edition al prezzo minimo storico su Amazon

Le offerte del Prime Day 2023 sono finalmente iniziate, il che significa che su Amazon Italia è possibile trovare tantissimi giochi in offerta speciale. Tra questi ad esempio c'è anche Dead Island 2 Pulp Edition al prezzo di 44,99 euro per PS4 e Xbox Series X|S e di 46,25 euro per PS5 per gli abbonati a Prime. Potrete trovare il prodotto tramite i box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è di 69,99 euro. Il prezzo attuale è il più basso di sempre sulla piattaforma. Il gioco è venduto e spedito da Amazon.

Dead Island 2 è un action GDR in prima persona che mescola zombie, umorismo dark e le soleggiate strade di Los Angeles, rinominata HELL-A dopo lo scoppio dell'epidemia. Per fare a fettine i mangiacervelli potremo fare affidamento su un vasto arsenale di armi e le abilità dei nostri personaggi, che potremo potenziare accumulando esperienza e salendo di livello.

La Pulp Edition include il pacchetto Ricordi di Banoi che contiene: Randello di Banoi, Mazza da baseball Ricordi di Banoi, Vantaggio arma; equilibrio, Scheda abilità spazio personale. È presente anche il pacchetto Armi pulp, con due armi distintive che lasciano un ricordo indelebile.