PS5 è in offerta con uno sconto di 100€ sulla standard edition fino al 24 luglio

Perché abbiamo scritto "anche in Italia"? Semplice: nei giorni scorsi la divisione spagnola di PlayStation ha messo PS5 in offerta a 449,99€ presso una serie di rivenditori , ma non era chiaro se la promozione fosse destinata ad approdare anche da noi.

PS5 è ufficialmente in offerta anche in Italia, con uno sconto di 100€ sulla standard edition valido da oggi al 24 luglio. Sarà dunque possibile acquistare la console nella versione con lettore disco al prezzo di 449,99€ anziché 549,99€.

Il comunicato di Sony

"Il 2023 è stato finora un anno fantastico per PS5, con tantissimi contenuti che hanno intrattenuto i giocatori, tra i qualiHogwarts Legacy e Final Fantasy XVI; oltre a esperienze in realtà virtuale come Horizon Call of the Mountain e Resident Evil Village su PlayStation VR2, il nuovissimo visore per la realtà virtuale di PlayStation", recita il comunicato.

"Abbiamo continuato a offrire incredibili esperienze di intrattenimento alla nostra sempre più vasta community, compreso il servizio in abbonamento PlayStation Plus, con centinaia di titoli tra i quali scegliere grazie ai cataloghi dei giochi e dei classici. Inoltre, nuove e sorprendenti avventure sono in arrivo nei prossimi mesi, come Marvel's Spider-Man 2, Assassin's Creed Mirage e Alan Wake 2."