Horizon Forbidden West: Guerrilla stava per eliminare il volo a causa dei limiti di PS4

Il team di Guerrilla Games ha considerato l'idea di eliminare in toto la possibilità di cavalcare macchine volanti in Horizon: Forbidden West a causa dei limiti hardware di PS4 che si sono dimostrati un grosso ostacolo nell'implementazione di questa meccanica di gameplay.

In che modo PS4 ha reso più difficile i lavori su Horizon: Forbidden West

Angie Smets, l'head of development strategy, ha offerto ulteriori dettagli sulle difficoltà nello sviluppare Horizon Forbidden West su due console molto differenti dal punto di vista hardware. In particolare, il team aveva l'ambizioso obiettivo di far girare il gioco su PS4 in maniera impeccabile, allo stesso tempo realizzando una versione PS5 che fosse in grado di mettere in mostra i muscoli della console.

"Nella prima parte del progetto, è stato davvero difficile focalizzare l'attenzione su PS5 e spingere la barra della qualità lì, e nella seconda metà è stato davvero difficile far recuperare il gap a PS4", ha detto la Smets.

"Volevamo che in ogni screenshot di Horizon si potesse vedere la differenza", ha aggiunto il technical director Michiel van de Leeuw. "Quindi c'erano le nuvole, la vegetazione, il tessuto, la pelle, e abbiamo dovuto guardare tutti questi elementi e vedere cosa potevamo fare perché se fai uno screenshot, dovresti sempre essere in grado di dire quale versione è."