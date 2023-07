Jurassic Park: Classic Games Collection annunciato per PlayStation, Xbox, Switch e PC

Limited Run Games ha annunciato Jurassic Park: Classic Games Collection per PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Steam). Si tratta di una raccolta che include Jurassic Park e Jurassic Park Part 2: The Chaos Continues usciti su NES, SNES e Game Boy, che grazie a questa riedizione vanteranno una serie di migliorie e nuove funzionalità.

In particolare, stando ai dettagli condivisi al momento i due giochi vanteranno la possibilità di salvare la partita in ogni momento, nuove mappe e diverse modifiche quality of life pensate per ammodernarli nei limiti del possibile.

Non è stata fornita una data di uscita, ma in compenso sappiamo che Jurassic Park Classic Games Collection sarà disponibile sia in versione digitale che fisica, con i preordini di quest'ultima che inizieranno l'1 settembre e si concluderanno il 15 ottobre sul sito ufficiale di Limited Run Games.