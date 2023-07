FTC, qualcuno ha sostituito il logo su Wikipedia con quello di Playstation

Il vandalo, ad ogni modo, non si è limitato a sostituire il logo della Federal Trade Commission con quello di PlayStation, bensì ha inserito anche diversi riferimenti nell'organigramma, indicando ad esempio Jim Ryan come presidente dell'antitrust.

In effetti nella sentenza stessa che ha sancito la vittoria di Microsoft contro la FTC si parla di come la difesa del regolatore USA sia sembrata votata a preservare la posizione dominante di Sony nel mercato videoludico piuttosto che considerare l'interesse dei consumatori.

Non una bella figura per Sony?

Non conosciamo le reali motivazioni di Lina Khan e della commissione che presiede, ma la strategia processuale attuata dai legali della FTC è sembrata appunto orientata a difendere l'interesse di Sony più che quello degli utenti, ed è principalmente questo il motivo per cui l'antitrust ha perso la causa per l'ingiunzione preliminare.

Tuttavia è opinione comune che Sony e Jim Ryan non si siano fatti una gran bella pubblicità durante questi mesi, lamentando l'ipotetica volontà di Microsoft di rendere Call of Duty un'esclusiva Xbox ma tacendo sulle numerose iniziative che PlayStation da diversi anni prende in tal senso e contraddicendosi in alcuni frangenti.