Un fine anno di grandi titoli: ecco i giochi più attesi per la fine del 2023

PlayStation ha potuto contare sul poco fortunato Forspoken e sul più brillante Final Fantasy 16, ed entro la fine dell'anno potrà aggiungere alla sua schiera di titoli anche Marvel's Spider-Man 2. Nintendo dal canto proprio ha già potuto mostrare al mondo il nuovo Zelda, acclamato dalla critica e dall'utenza, e continuerà l'anno con l'arrivo di Pikmin 4, Super Mario Bros. Wonder e WarioWare: Move it!.

Con l'arrivo del mese di luglio va ufficialmente in archivio la prima metà di questo 2023 che ha visto arrivare sul mercato esperienze del calibro di Diablo IV, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Final Fantasy 16 e Hogwarts Legacy. Questi sono solo quattro esempi delle tante uscite che hanno scandito questi primi sei mesi dell'anno, prodotti che hanno attinto a generi diversi e che sono approdati su console e PC, alcuni di essi in forma esclusiva.

Il Direct dedicato alla nuova epopea spaziale, andato in onda dopo l'evento Xbox dell'11 giugno, ci ha portato a scoprire molte delle tante sfaccettature che compongono Starfield, una mole di contenuti che potrebbe tenerci incollati allo schermo per centinaia di ore.

Dopo ben 25 anni Bethesda ritorna sul mercato con una nuova IP e non con un seguito riguardante la saga di Fallout o di The Elder Scrolls, sebbene è certo che vedremo arrivare nuovi capitoli di questi due colossi nei prossimi anni. Lo studio americano ha scelto di puntare su qualcosa di nuovo e sin dall'annuncio di Starfield il livello di attenzione su cosa Todd Howard avesse in serbo per noi è schizzato letteralmente alle stelle, tanto da divenire il titolo più desiderato e atteso dalla community, vincitore del sondaggio con uno strabiliante 42%.

Al netto di ciò, la nostra community ha espresso un'accesa volontà di ritornare nei Forgotten Realms , ed è piuttosto curioso osservare come i primi due classificati siano dei GDR, indice di quanto questo genere sia amato e atteso, nonostante la varietà di prodotti in arrivo entro la fine di quest'anno.

Al secondo posto troviamo l'opera di Larian Studios, Baldur's Gate 3 che, dopo un lungo lasso di tempo in early access, precisamente 3 anni, è pronto ad arrivare su PC e PlayStation 5 questa estate, con la versione Xbox Series X|S in pausa per via di problemi tecnici. Ad accrescere ulteriormente le aspettative vi sono le notizie degli ultimi giorni provenienti dal panel dedicato, dove abbiamo potuto appurare che le relazioni sentimentali potranno essere anche piuttosto animalesche. .

Si tratta di un "classico" Mario in due dimensioni, arricchito, però, da una grafica coloratissima e da un quantitativo di idee e spunti apparentemente eccezionali, come la trasformazione in elefante.

Subito dietro troviamo un altro attesissimo titolo come Alan Wake 2 , in arrivo il 17 ottobre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S; il finlandese Sam Lake, dopo una lunga attesa durata 12 anni, torna finalmente sotto le luci della ribalta e dirigerà quello che pare essere un capitolo cupo e oscuro, un horror pronto a stupirci e a spaventarci con due protagonisti carismatici e tanta azione. Quanto mostrato nei vari eventi che hanno scandito giugno non ha fatto altro che incuriosirci ancora di più, tanto da portare Alan Wake 2 nelle top 5 dei titoli più attesi dalla community.

Il resto della classifica

Hollow Knight: Silksong arriverà prima della fine del 2023?

Nel nostro sondaggio hanno partecipato alla corsa del titolo più atteso anche Hollow Knight: Silksong, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, il remake di Metal Gear Solid 3: Snake Eater, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, Pikmin 4, Super Mario RPG e Forza Motorsport. Tutti quanti hanno ricevuto una buna percentuale di voti, seppur non commisurabile ai primi cinque; in fondo, questi ultimi sei mesi sono così ricchi che capiamo la difficoltà dei nostri lettori nel dover sceglierne uno solo.

Inoltre bisogna dire che, seppur Hollow Knight: Silksong e S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl siano ancora previsti per la fine di quest'anno, la loro assenza sui palcoscenici delle conferenze estiva (almeno fino ad ora), può indicare che il loro arrivo possa slittare al 2024, a meno che la Gamescom di agosto non abbia in serbo per noi delle succose soprese.