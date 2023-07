Alan Wake 2: un video gameplay presenta il 'Mind Place' di Saga Anderson

Il filmato presenta ai giocatori il "Mind Place" , una sorta di rifugio mentale in cui Saga riorganizza le idee e ragiona in maniera metodica sugli indizi raccolti durante l'avventura.

Il Mind Place di Alan Wake 2

Stando ai dettagli condivisi dagli sviluppatori, il Mind Place potrà essere raggiunto in quasi qualsiasi momento dell'avventura semplicemente premendo un tasto. Uno degli elementi più importanti di questa stanza immaginaria è rappresentato da un muro dove sono appesi tutti i documenti, foto e altri indizi raccolti dall'investigatrice, che i giocatori potranno esaminare per fare luce sui misteri dell'avventura.

Sarà interessante scoprire come questa dinamica verrà integrata nel contesto dell'avventura e in che modo ne influenzerà lo svolgimento, ma per saperlo con certezza non ci resta che attendere il debutto del gioco nei negozi digitali.

Vi ricordiamo che Alan Wake 2 sarà disponibile a partire dal 17 ottobre 2023 per PS5, PC e Xbox Series X|S esclusivamente in formato digitale. Alla fine dello scorso mese Remedy ha pubblicato anche un video diario in cui parla delle ispirazioni della serie e di come il sequel rappresenta il gioco dei sogni del team di sviluppo.