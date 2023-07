Banishers: Ghosts of New Eden, trailer con data di uscita per l'action RPG di Don't Nod

Banishers: Ghosts of New Eden ha una data di uscita ufficiale, rivelata da Don't Nod e Focus Entertainment con un nuovo trailer: il gioco sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S a partire dal 7 novembre.

Annunciato lo scorso dicembre, Banishers: Ghosts of New Eden è un action RPG che racconta la storia di una coppia di cacciatori di fantasmi, Antea Duarte e Red mac Raith, determinati a proteggere i vivi dall'attacco degli spettri.

Un giorno accade però che Antea viene trasformata lei stessa in uno spirito e noi, al comando di Red, dovremo fare di tutto per liberarla da questa prigione, unendo le nostre abilità a quelle sovrannaturali della donna.

Come da tradizione per i titoli Don't Nod, durante la campagna di Banishers: Ghosts of New Eden verremo chiamati a prendere difficili decisioni che influenzeranno il corso degli eventi e le sfide che ci troveremo ad affrontare lungo il cammino.