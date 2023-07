Marvel's Spider-Man 2, Venom si mostra in una nuova immagine

Entertainment Weekly ha pubblicato una nuova immagine di Marvel's Spider-Man 2 che mostra Venom in tutta la sua interezza, piedi a parte. Il linguacciuto simbionte è mostrato a bocca aperta sotto la pioggia, come iconografia vuole.

L'immagine in sé è bella, ma non particolarmente rivelante, considerando che lo sfondo mostra semplicemente uno scorcio della New York riprodotta nel gioco e che la presenza di Venom era stata ampiamente anticipata. Comunque sia i fan saranno felici di vederlo così in forma.