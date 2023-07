Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin, nuovo trailer mostra la fazione Orruk Kruleboyz

Frontier Developments ha pubblicato un nuovo trailer di Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin dedicato a una delle fazioni giocabili: Orruk Kruleboyz . Formata da guerrieri brutali e spietati, questa compagine è particolarmente forte negli scontri in mischia, potendo contare su un numero elevato di truppe. Vediamo il filmatò:

Orruk Kruleboyz

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin è in arrivo

Il filmato consente di guardare anche il funzionamento del multiplayer competitivo di Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin, basato su scontri 1v1 e 2v2. L'obiettivo è quello di dominare il campo di battaglia conquistando dei punti di potere, imparando a conoscere i punti di forza e le debolezze della propria fazione.

Gli Orruk Kruleboyz sono soltanto una delle quattro fazioni giocabili di Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin. Il team di sviluppo ha promesso che presto saranno mostrate anche le altre fazioni. Per avere altri dettagli, leggete il nostro provato del gioco.

Intanto vi ricordiamo che Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin è in sviluppo per PC, PS5 e Xbox Series X/S. La versione PC sarà pubblicata su Steam ed Epic Games Store.