Baldur's Gate 3, la guida alle classi e le classi migliori

Tutto quello che c'è da sapere sulle classi di Baldur's Gate 3: quali sono, come funzionano e le scelte migliori per iniziare.

L'attesa è finita: Baldur's Gate 3 è finalmente disponibile per tutti i giocatori PC, ed è pronto a trascinare gli appassionati di RPG in una fra le avventure più vaste, profonde e complesse mai realizzate, sfruttando l'ambientazione della Costa della Spada e le regole della Quinta Edizione di Dungeons & Dragons per realizzare un costrutto a dir poco impressionante. Ma si tratta anche di una struttura molto più complessa se paragonata sia ai vecchi capitoli di Baldur's Gate sia a Divinity: Original Sin 2, l'ultimo capolavoro firmato Larian Studios. Baldur's Gate 3 è, infatti, un gioco di ruolo nel quale i giocatori possono fare praticamente qualsiasi cosa gli passi per la testa, restando tuttavia all'interno degli stringenti confini disegnati da D&D. Ciò significa che, a differenza del mondo di Divinity, la scelta della classe ha un'importanza fondamentale e finisce per influenzare tutto il resto della campagna, non solo in termini di puro combattimento ma anche sul piano delle capacità sociali del personaggio che si sceglie di incarnare. In questa guida abbiamo raccolto tutto quello che c'è da sapere sulle classi di Baldur's Gate 3, incluse le classi migliori per iniziare e un'analisi delle più forti. Tenete però a mente che ci troviamo ancora in corso d'opera, pertanto i consigli si baseranno prevalentemente sui contenuti del primo atto dell'opera.

Come funzionano le Classi in Baldur's Gate 3 Hai la mia ascia Vista l'incisività dell'ispirazione di D&D, scegliere la propria classe ha un impatto fondamentale sull'esperienza di gioco. Alcune Razze possono avere degli effetti particolari quando combinate con determinate Classi e addirittura alcune Sottoclassi - anche se Larian ha parzialmente mitigato questa limitazione - pertanto si tratta di una scelta che tocca a tutto tondo l'apparato di creazione del personaggio. C'è però una cosa di cui tenere conto: i personaggi Origin - ovvero quelli dotati di un background che potrete utilizzare o scegliere come compagni di viaggio - sono legati a classi predefinite, quindi un consiglio fondamentale è quello di tenere conto del gruppo che formate: un party di personaggi bilanciato e sinergico potrà avere la meglio in diverse situazioni che analizzeremo nel dettaglio più avanti. Il primo elemento importantissimo che bisogna tenere a mente è che la Classe non influenza solo il combattimento, ma anche le possibili interazioni con il mondo di gioco. Ciò significa che avere a disposizione determinate classi vi consentirà di accedere addirittura a quest uniche, dialoghi speciali, interazioni riservate solo ad alcune varianti e tantissimi altri elementi di gameplay. La capacità dei Druidi di parlare con gli animali, per esempio, può garantire l'accesso a una straordinaria mole di informazioni che altrimenti resterebbero segrete. Allo stesso modo, una Classe con accesso a specializzazioni come l'Atletica potrà compiere gesti impossibili per altri, come per esempio saltare oltre un burrone particolarmente ampio. Insomma, ogni Classe porta determinati vantaggi unici di cui è bene tenere conto. Ci sono classi per tutti i gusti In Baldur's Gate 3 ci sono un totale di 12 classi base, ciascuna dotata di specializzazioni e ulteriori sottoclassi per un totale di 46 varianti complessive. Questa varietà influenza la composizione del party: se venite da Divinity, probabilmente siete abituati a bilanciare i membri della vostra squadra tra maghi e combattenti fisici; in questo caso però le cose funzionano in modo diverso: non serve preoccuparsi più di tanto della composizione, perché è tranquillamente possibile procedere con un team di soli attaccanti fisici - ad esempio un Guerriero, un Ladro, un Ranger e un Barbaro - oppure optare in sicurezza per una composizione puramente magica. Il nostro consiglio, dunque, è quello di seguire il cuore: non ragionate in termini di min-maxing, perché tutte le Classi e le squadre riescono a comportarsi egregiamente. A proposito del combattimento, il livello massimo è il 12 e nel corso del viaggio vi troverete costantemente a mettere le mani su dozzine di nuovi strumenti per dominare il campo di battaglia. Le classi magiche, per esempio, hanno accesso fin dall'inizio a Incantesimi (vere e proprie magie) e Trucchetti (abilità uniche o più basilari) che dovrete selezionare; anche in questo caso, il nostro consiglio è di affidarvi solamente alla fantasia che volete ricamare sul vostro personaggio. In ogni caso non c'è niente di cui preoccuparsi: fin dall'Atto 1 è infatti possibile effettuare il Respec, non solo del proprio personaggio ma anche dei compagni di viaggio che incontrerete una volta in gioco.

Due parole sul Multiclassing La varietà è veramente elevata... forse anche troppo Una delle novità più importanti rispetto alle regole base di D&D, pensata per garantire libertà al giocatore in termini di gameplay, risiede nella possibilità di fare con molte meno limitazioni il cosiddetto Multiclassing. Cosa significa? Solitamente, effettuando il primo level up il giocatore aumenterà il livello della propria Classe principale, in modo tale da incrementarne le capacità e ottenere accesso a nuove fondamentali abilità. In Baldur's Gate 3 è possibile - al momento del level up - scegliere di far salire di livello una classe diversa dalla propria iniziale, in modo tale da accedere ad abilità differenti e creare personaggi ibridi, per esempio un Barbaro capace di utilizzare la magia. Facciamo un esempio pratico per aiutarvi a capire come funziona. Mettiamo caso di avere un Guerriero di livello 1. Salendo al "Livello Personaggio" 2, potremo continuare a investire sul Guerriero, ottenendo come risultato un Guerriero di livello 2 capace di accedere a nuove caratteristiche e abilità. Invece, optando per il Multiclassing, è possibile raggiungere il livello 2 scegliere di investire sul Ladro. Cosa significa questo? Che il nostro eroe avrà un "Livello Personaggio 2" ma un "Livello Classe" 1 per il Guerriero e il Ladro; sarà quindi più versatile, avrà accesso ad alcune abilità di entrambe, ma la sua efficacia in ciascuna delle due Classi ne uscirà inevitabilmente ridotta. Avrete quindi già capito qual è il prezzo da pagare per il Multiclassing: se un Mago di livello 12 può utilizzare ad esempio un incantesimo forte come Fulmini a Catena, una Classe ibrida non potrà mai accedere alla stessa potenza di fuoco. In poche parole siete liberi di sperimentare come volete, realizzando ibridi di ogni genere, ma tenendo a mente che ci sarà sempre un piccolo o grande prezzo da pagare.

Tutte le Classi di Baldur's Gate 3 e come funzionano Quale sentiero imboccherete? In questa sezione analizzeremo tutte le Classi disponibili, trattando anche le rispettive Sottoclassi, le abilità e tutto quello che c'è da sapere riguardo la scelta più importante che dovrete compiere nel nuovo titolo di Larian Studios. Non ci concentreremo più di tanto sulla "lore" e su una descrizione accorata di cosa significano nell'universo di gioco, ma le presenteremo da un punto di vista più tecnico: parleremo di quello che possono fare, di quello che non possono fare e di quanto bene riescano a farlo. Ricordatevi di ragionare sempre in termini di gruppo e praticamente mai in termini di individuo, perché Baldur's Gate 3 è un titolo che premia davvero tanto la collaborazione, molto di più rispetto a opere come Divinity: Original Sin 2. A volte l'importante è essere grossi Barbaro Il Barbaro è una classe corpo a corpo basata prevalentemente sulla Forza e secondariamente sulla Costituzione. Può utilizzare egregiamente qualsiasi tipo di arma, ma non può vestire le armature pesanti; tuttavia, ha una caratteristica intrinseca che rende la sua pelle dura come un'armatura, al punto che è possibile giocarla praticamente a petto nudo basandosi solo sulla Costituzione. Si tratta, in buona sostanza, di un combattente corpo a corpo basato sulla classica caratteristica della Furia, capace di infliggere pesanti danni anche a costo di riceverne di più dagli avversari. Dove inizia il divertimento, tuttavia, è con le sue Sottoclassi. Il Berserker incarna l'essenza pura del Barbaro: consente di raccogliere oggetti e scagliargli sui nemici infliggendo danni bonus basati sul peso dell'oggetto lanciato, di fare affidamento sulla Furia, nonché di eseguire un attacco fisico extra ogni turno che viene considerato come azione bonus. Ciò significa che, quando al livello 5 si sblocca il secondo attacco fisico, il Berserker è una delle poche Classi che può menare tre fendenti in un singolo turno. Non sappiamo come sia gestito ai livelli più elevati, ma nella versione cartacea di D&D la sua semplice presenza è sufficiente per intimidire anche le più coriacee guardie in armatura completa, quindi è possibile che proseguendo nel gioco si sblocchi una capacità simile. Il Barbaro Totemico, invece, è un'ibridazione di tipo animale, come se fosse una variante minore del Druido. Scegliendo questa sottoclasse, è possibile selezionare un "Cuore di Bestia" scegliendo tra cinque diverse belve: Orso, Aquila, Alce, Tigre e Lupo. Ciascuno dei suddetti cuori consente di utilizzare abilità aggiuntive in combattimento: l'Orso, ad esempio, consente di recuperare punti vita oppure di accedere a una versione potenziata della Furia che previene la maggior parte dei danni; l'Alce consente di caricare i nemici dalla distanza, la Tigre aumenta a 5 metri la distanza di salto e conferisce un'abilità che può colpire fino a un massimo di tre nemici, e così via per ogni cuore. Il Bardo, la classe più forte di Baldur's Gate 3? Bardo Il Bardo è l'immancabile classe canterina basata sul Carisma e sulla Destrezza. Come da tradizione, si tratta di un archetipo capace di influenzare gli avversari, i nemici e il campo di battaglia grazie alle sue composizioni, nonché di accedere a una pletora di incantesimi di base. Per esempio, al momento della creazione, si può scegliere subito di mettere le mani su incantesimi utili come Sonno, che mette a nanna una creatura, oppure Amicizia Animale, che trasforma una belva feroce in un tenero cucciolone. Si tratta al momento di una fra le classi più forti di D&D, a causa della versatilità ma soprattutto dell'efficacia dei suoi buff. Il Canto di Riposo, per esempio, rinvigorisce il party come se avesse schiacciato un pisolino all'accampamento, risparmiando spesso diversi minuti di gioco. Inoltre può contare su molte utilità per l'esplorazione, fra magie per parlare con i morti e altre che consentono di leggere nel pensiero degli interlocutori. Le due sottoclassi disponibili sono Collegio della Sapienza e Collegio del Valore, una selezione ridotta delle opzioni incontrate in D&D. Praticamente le differenze fondamentali fra le due sottoclassi risiedono nel tipo di Bardo che volete incarnare: il primo è focalizzato sulla capacità di ammaliare con le parole e con le canzoni, pertanto sulla magia, mentre il secondo acquista la capacità di vestire armature e portare armi corpo a corpo, diventando un ibrido orientato anche al combattimento. Shadowheart è la chierica predefinita Chierico Il Chierico incarna il classico archetipo basato sulla statistica Saggezza e secondariamente sul Carisma. Ovviamente può vestire armature medie, sfruttare armi ed equipaggiare scudi, nella piena tradizione della fantasia della classe, e la presenza dello scudo non influenza la capacità di lanciare magie. Non c'è bisogno poi di precisare che può fare affidamento su una lunga serie di Trucchetti iniziali e Incantesimi che non hanno bisogno di presentazioni: c'è Cura Ferite, c'è la capacità di creare o distruggere l'acqua, ci sono diverse abilità di cura e di danno sacro, è possibile silenziare i nemici, e ci sono magie di Comando che consentono di replicare il classico: "Tu non puoi passare" di Gandalf il Grigio. Invece delle classiche Sottoclassi, il Chierico ha accesso a sette diversi Domini Divini con cui è possibile espandere la lista di magie: sono Vita, Luce, Inganno, Conoscenza, Natura, Tempesta e Guerra. Se alcune di queste sono piuttosto autoesplicative, come per esempio Vita che consente rapidamente l'accesso ad abilità come il classico Revive, fondamentale per rianimare i compagni caduti, altre sono molto più complesse. Quello della Conoscenza, per esempio, non influenza il combattimento, ma consente l'accesso a un pozzo infinito di conoscenza e permette al personaggio di imparare in un istante lingue sconosciute; quello dell'Inganno permette di evocare illusioni, di cambiare l'aspetto del personaggio, di ammaliare i nemici e via dicendo; quello della Natura, invece, è ricamato attorno al controllo totale di piante e animali che s'incontrano lungo il cammino. Insomma, ce n'è veramente per tutti i gusti, e sta a voi scegliere quale percorso imboccare. Fate l'amore con il sapore Druido Il Druido rappresenta la classica entità in comunione totale con la natura, e si basa principalmente sulla Saggezza e secondariamente sull'Intelligenza. Oltre ad essere un combattente versato, ogni Druido è contraddistinto dal controllo della maggior parte delle magie che hanno a che fare con la natura, potendo contare su abilità legate alla nebbia, alla terra, all'acqua, all'aria e persino al fuoco. La sua caratteristica principale risiede tuttavia nel rapporto con gli animali, che non si traduce solamente nella capacità di comunicare con essi, ma soprattutto nella possibilità di assumere una Forma Selvatica, trasformandosi in una pletora di animali selvatici sia dentro che fuori dal combattimento, dal corvo, fino al tasso, passando addirittura per il ragno e tantissimi altri, ciascuno dotato di potentissime interazioni uniche con l'ambientazione e con i personaggi. La sottoclasse Circolo della Luna è prevalentemente basata sulla Forma Selvatica, ed è la scelta migliore per tutti coloro che volessero puntare sulla cosiddetta "Combat Wild Shape" e su una serie di trasformazioni uniche capaci di trasformare l'approccio al mondo di gioco. Il Corvo, per esempio, si sblocca immediatamente al raggiungimento del livello 2 con questa sottoclasse. Il Circolo della Terra è invece più focalizzato sulle magie che abbiano una connessione con la natura, e ottiene anche l'accesso a una meccanica denominata Circoli. Salendo di livello, diventa possibile selezionare determinati Circoli legati agli ecosistemi che garantiscono ulteriori abilità o potenti statistiche passive. Per fare un esempio, il Circolo della Prateria conferisce Invisibilità e Passare Senza Tracce, che potenziano notevolmente l'approccio alle fasi stealth. Il Circolo delle Spore, infine, è interamente votato a muffe, funghi, spore e qualsiasi entità simbiotica o parassitica del caso. Si tratta di una variante che tende a sacrificare l'utilizzo della Wild Shape in favore dell'attivazione di effetti aggiuntivi legati alle abilità relative alle spore, che infliggono pesanti danni necrotici e rendono molto rischioso avvicinarsi al Druido in questione. A volte l'approccio diretto è quello migliore Guerriero Il Guerriero è il combattente corpo a corpo per definizione, e in quanto tale cresce ancorato puramente a Forza e Costituzione. Si tratta senza dubbio della scelta migliore se si intende impersonare un Tank, dal momento che ha tutte le capacità necessarie per vestire ogni genere di armatura ed equipaggiare qualsiasi tipo di arma. Oltre ad essere estremamente resistente è letale nelle situazioni di uno contro uno, può curarsi in combattimento con Recuperare Energie e può addirittura ottenere punti azione aggiuntivi in combattimento sin dall'inizio dell'avventura. Di contro è una classe molto semplice, pertanto potrebbe risultare la scelta meno "divertente" e variopinta per i giocatori eclettici. Le sottoclassi, tuttavia, la cambiano profondamente. Il Maestro della Battaglia prende l'essenza del Guerriero e raddoppia su tutta la linea, di fatto scommettendo tutto sul combattimento corpo a corpo e sulla supremazia in combattimento. A partire dal livello 3 si ottiene l'accesso a una serie di abilità notoriamente denominate Manovre e governate da un dado dedicato: si può tentare di disarmare o di buttare a terra il nemico, di prepararsi per un devastante contrattacco in caso di schivata, di spingere il nemico, di spaventarlo e via dicendo, di fatto ampliando tantissimo l'arsenale di tecniche disponibili. Il Cavaliere Mago è senza dubbio la variante più classica e facile da spiegare: la sua caratteristica fondamentale è quella di sbloccare degli slot incantesimo e una lista di magie da cui attingere per creare una sorta di guerriero magico ibrido capace di assorbire il meglio dei due mondi senza dover incorrere nella penalità tipiche del Multiclassing. Il Campione, infine, incarna la totale supremazia fisica e atletica, dentro e fuori dal campo di battaglia. Oltre a poter vantare devastanti bonus al danno e alla probabilità di critico - che influenzano direttamente i dadi - ottiene enormi bonus a tutti i Check che coinvolgono Forza, Destrezza e Costituzione, dimostrandosi capace di prodezze fisiche al di fuori dalla portata di chiunque altro. Questa caratteristica si estende anche alla distanza di salto, alla forza e a diversi altri elementi che regolano le interazioni con il mondo di gioco. Il momento è giunto: bisogna prendere a schiaffi qualche mindflayer Monaco Il Monaco è un combattente corpo a corpo fortemente ispirato all'ideale dei monaci tibetani che fonda le sue caratteristiche su Destrezza e Saggezza. Non si tratta altro che di un esperto dell'arte marziale e della meditazione: può attaccare anche se disarmato, ottiene accesso al Ki per effettuare attacchi speciali, fa affidamento su skill particolarmente uniche come quelle legate al Passo del Vento, senza contare che il suo livello di pace mentale consente di resistere al veleno, alle malattie, addirittura di respingere i proiettili al mittente con uno sforzo minimo. Le sue sottoclassi, in questo caso tre diverse Vie, incarnano la perfetta interpretazione di ciò che un monaco dovrebbe essere. La Via della Mano Aperta è, come suggerito dal nome, nientemeno che la via degli schiaffi. Manipolando il ki degli avversari attraverso il corpo a corpo è possibile controllarli, renderli inerti, lasciarli stesi al suolo e via dicendo; allo stesso modo, si tratta di una variante focalizzata sulla pace mentale e dunque non solo capace di curarsi, ma anche di accedere a particolari abilità spirituali. La Via delle Ombre rappresenta invece un sentiero oscuro, interamente votato allo stealth e al sotterfugio. Illusioni, magie che fanno calare il silenzio, duplicazione degli incantesimi: questo è solamente il preludio al controllo dell'ombra che giunge solamente con l'incedere del viaggio. A un certo punto diventa possibile diventare invisibili non appena ci si trova nell'oscurità, e addirittura utilizzare il Passo dell'Ombra per passare immediatamente da una particolare ombra a quella di un'altra creatura. La Via dei Quattro Elementi è sostanzialmente una formula ibrida che associa a determinati colpi, tramite l'utilizzo del Ki, gli effetti di determinati incantesimi elementali. Zanne del Serpente di Fuoco, per esempio, colpisce un nemico per tre volte, ma anziché infliggere danni fisici li converte all'elemento fuoco. Questa sottoclasse apre a una serie di tecniche marziali pensate per coprire diverse scuole di magia elementale. Nell'Atto 1 di Baldur's Gate 3 c'è tanto male da purificare... ma i Paladini potrebbero anche tradire Paladino Il Paladino non ha assolutamente bisogno di presentazioni, ed è una classe fondata su Forza, poi al pari su Saggezza e Carisma, a seconda delle scelte che si intende fare. Non c'è bisogno di dire che il Paladino rappresenta l'incarnazione di un sacro giuramento, capace di conferire poteri di natura divina a guerrieri che si ergono talvolta a protezione dei deboli e in altre occasioni quali spade per abbattere il male a qualsiasi costo. Ovviamente i Paladini possono contare su una grande varietà di abilità di natura divina e di controllo di creature quali per esempio i non-morti, vestendo armature pesanti ed equipaggiando praticamente ogni tipo di arma, senza contare che possono optare per specifici stili di combattimento, che si tratti dell'impugnare uno scudo o del dedicare entrambe le mani a uno spadone. Le sottoclassi, o giuramenti, cambiano tuttavia diverse carte in tavola e sono disponibili fin dal momento della creazione del personaggio. Il Giuramento della Devozione fornisce immediatamente accesso a un'abilità che conferisce un'aura vendicativa attorno alla persona interessata. Inoltre, questo cammino è specializzato nel combattere non-morti, nell'utilizzare poteri sacri e fondamentalmente nell'incarnare l'immaginario classico del paladino che scaccia il male. Il Giuramento degli Antichi comincia l'avventura con una potentissima cura ad area. A differenza del precedente, non ottiene subito accesso ad abilità sacre, ma è specializzato nella commistione con la natura, ottenendo l'accesso ad abilità come Raggio di Luna. Il Giuramento della Vendetta incarna invece l'immaginario del classico Paladino Retribuzione, nato per dare la caccia ai fuorilegge. Si tratta di una forza vendicativa che ha accesso a diverse abilità di abiura, arrivando a incanalare la divinità con il fine di abbattere i suoi nemici. L'Apostata, infine, è una Sottoclasse segreta: per ottenerla è necessario compiere atti malvagi con un Paladino. Vi basterà, fin dall'Atto 1, compiere tutti i gesti più spregevoli possibili nel corso delle missioni, torturando innocenti o uccidendo persone inerti al punto tale da spezzare il vostro giuramento. Ovviamente, questa sottoclasse ottiene accesso esclusivo a una serie di abilità particolarmente oscure, come Corona della Sofferenza e tantissime altre. A volte conviene tenere le distanze Ranger Il Ranger è la scelta perfetta se siete cresciuti sognando di vestire i panni di Legolas, armati di un arco o di un paio di lame, e si basa interamente sulla Destrezza, a cui è seconda solamente la Forza. Le sue capacità da scout ed esploratore sono pressoché impareggiabili, e ciò porta effetti tangibili in termini di gameplay attraverso una serie di vantaggi esclusivi della classe. Anzitutto è possibile scegliere un "bersaglio" preferito, ovvero un tipo di creatura, una razza, uno stile di combattenti come i maghi, al fine di ottenere proficienze aggiuntive e soprattutto un netto vantaggio in combattimento contro di loro. Inoltre bisogna selezionare un particolare talento nell'esplorazione di un ambiente, che si tratti delle terre selvagge o della giungla cittadina, ottenendo una serie di bonus molto impattanti quando si tratta di muoversi in una determinata ambientazione. Il Signore delle Bestie è una variante del Ranger che ottiene la possibilità di evocare un Companion in combattimento con il quale stringere un legame, di fatto raddoppiando le azioni sul campo di battaglia e aprendo a nuove varianti del gameplay. Si può scegliere un orso, un cinghiale, un ragno gigante, un corvo e un lupo, ciascuno dotato di caratteristiche particolari. Il Cacciatore, invece, rappresenta il cacciatore definitivo, ed è una sottoclasse che può a sua volta specializzarsi in diverse varianti: Colossus Slayer premia i danni contro il bersaglio singolo, Giant Killer consente un'azione extra se il nemico è più grande del personaggio, mentre Horde Breaker (che è disponibile di default) apre alla possibilità di un doppio attacco se ci sono molti avversari vicini. Il Cacciatore delle Tenebre, infine, incarna l'immaginario del Ranger nascosto nell'ombra, dotato di visione notturna, capace di emergere dal nulla per dare vita a devastanti imboscate. Ottiene inoltre accesso alla Magia delle Tenebre, che consente di mimetizzarsi in determinate circostanze e aumentare l'efficacia delle ricognizioni. Mai fidarsi di un Ladro Ladro Il Ladro è l'immancabile incarnazione del bandito che pugnala le vittime alle spalle, e si fonda su Destrezza e Intelligenza. Spade corte, stocchi, attacchi a sorpresa, fughe improvvise, riflessi fuori dal comune: in Baldur's Gate 3 c'è il pacchetto completo per trasformarsi in veri e propri incubi per le schiere avversarie. I Ladri orbitano attorno alla capacità di effettuare l'Attacco Furtivo, un attacco a sorpresa che infligge danni devastanti. Per aiutarsi a raggiungere tale scopo, possono fare affidamento su un'ulteriore serie di azioni extra che gli consentono di muoversi, riposizionarsi e svanire dal campo di battaglia, in modo di preparare l'imboscata successiva. Anche in questo caso, tuttavia, il gameplay cambia profondamente a seconda della Sottoclasse scelta salendo di livello. Il Furfante è la celebrazione suprema del ladro nell'universo fantasy. La sua caratteristica fondamentale risiede nell'accesso a un secondo punto azione bonus da sfruttare ogni turno, elemento che nelle mani di un Ladro può portare conseguenze devastanti. Inoltre ottiene piuttosto rapidamente l'immunità totale al danno da caduta, cosa che modifica anche l'approccio all'esplorazione, segmento nel quale questa sottoclasse conosce davvero pochi paragoni. Il Mistificatore Arcano non è altro che un Ladro capace di padroneggiare la magia, specialmente nella forma della Mano Arcana, una mano spettrale che è possibile evocare per svolgere numerosi compiti in modo completamente indipendente dal personaggio. Per il resto, al momento, non mette molto sul piatto oltre alla capacità di sfruttare l'elemento magico. Anche se l'Assassino è ancora avvolto da una nube di mistero, nell'orbita di D&D si tratta di una fra le classi più forti in assoluto, capace di sfruttare l'Assassinio per garantire danni critici verso qualsiasi creatura ignara della sua presenza. Si tratta, tuttavia, di una classe che cresce con l'incedere dei livelli. Potere illimitato Stregone Lo Stregone è un mago naturale, nel senso che la sua magia deriva dalla sua persona, magari a causa di una particolare linea di sangue, ed è orientato verso Carisma e Costituzione. La caratteristica principale dello Stregone risiede nella Metamagia, ovvero la capacità di alterare la magia per conferirle effetti aggiuntivi o inaspettati, per esempio aumentando la distanza di lancio o addirittura scagliando magie gemelle, capaci di colpire più di un bersaglio. Date le sue caratteristiche, lo Stregone comincia con un discreto arsenale, e si evolve pesantemente a seconda della Sottoclasse selezionata. L'archetipo Magia Selvaggia fa proprio ciò che il nome suggerisce: aumenta il potere degli incantesimi per garantirgli effetti imprevedibili, dai quali non si sa mai cosa aspettarsi. Può capitare veramente di tutto, quindi bisogna essere preparati a ogni conseguenza. La variante Discendenza Draconica sfrutta la fantasia alla base della discendenza dal sangue dei draghi per fornire una serie di bonus caratteristici alla classe, comprese determinate affinità elementali e incrementi statistici all'armatura e altre caratteristiche. Nella versione cartacea era anche possibile farsi spuntare delle ali da drago... sarà possibile anche qui? La Stregoneria della Tempesta, infine, sfrutta la sua vicinanza ai venti e le capacità nell'orbita della Magia Tempestosa per consentire allo Stregone di volare ogni volta che esegue un attacco, nonché di utilizzare Cuore della Tempesta per ottenere resistenze aggiuntive e infliggere pesanti danni da fulmine sul campo di battaglia. Poteri oscuri si aggirano per Baldur's Gate Warlock Il Warlock è una potente classe magica che trae il suo potere da un patto con una determinata creatura, ed è una classe fondata su Carisma e Saggezza. Le diverse categorie di Warlock cambiano profondamente a seconda dell'entità con cui hanno stretto il patto, entità alla quale sono asservite e che funge da sorgente dei loro poteri. Di conseguenza, il Warlock è una delle classi, se non la classe che cambia maggiormente con la scelta della Sottoclasse, disponibile fino dalla creazione del personaggio. L'Immondo serve per l'appunto un Immondo, ovvero un Fiend che gli garantisce un aumento di Carisma per ogni nemico sconfitto. Nel caso specifico, la lista di incantesimi provenienti dal patto apre a magie necrotiche, di fuoco, del gelo e anche qualche utility Il Grande Antico serve un essere dei Reami Remoti che, come da tradizione, si specializza nell'oscurità e nel controllo mentale. Ciò significa poter leggere la mente dei vari personaggi, dominare creature e persone, maledire, rallentare e controllare in diversi modi il campo di battaglia. Infine c'è il Signore Fatato, che tra ipnotismo, contromagie, nonché diverse abilità per addormentare e ammaliare i nemici, incarna la perfetta fantasia del Fey. Il duro addestramento batte sempre il talento Mago Siamo giunti infine al Mago, l'ultima classe della nostra lista, che si basa unicamente su Intelligenza e Saggezza. A differenza degli stregoni, la conoscenza del Mago proviene dallo studio, pertanto è possibile immagazzinare dozzine di formule e informazioni sul proprio libro, aumentando costantemente il ventaglio di opzioni a disposizione del personaggio. Si tratta quindi di una Classe altamente personalizzabile e prona a ricamare il combattimento sul singolo scontro, garantendo una versatilità magica fuori dalla portata di tutte le altre opzioni. Come per il Chierico, anche il Mago non apre a una serie di sottoclassi in senso stretto, ma alle otto diverse scuole a cui appartengono gli incantesimi che può imparare. Ciascuna di queste scuole mette sul piatto diverse potenti abilità passive e soprattutto delle azioni uniche che diventano solitamente disponibili attorno al livello 6. La scuola di Trasmutazione apre ad esempio alla creazione di Pietre della Trasmutazione, mentre quella di Abiurazione all'annullamento totale di danni diretti verso una creatura alleata. Insomma, ci sono dozzine di soluzioni diverse che rappresentano solo un extra rispetto alla capacità di immagazzinare nel proprio libro qualsiasi incantesimo pagando un leggero prezzo.