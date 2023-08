Age of Empires 3 Definitive Edition: lanciata una versione free-to-play su Steam

In maniera inaspettata è stata lanciata su Steam una versione free-to-play di Age of Empires 3 Definitive Edition , grazie alla quale è possibile giocare in maniera del tutto gratuita a parte dei contenuti del celebre strategico in tempo reale.

Quali contenuti sono inclusi nella versione free-to-play di Age of Empires 3 Definitive Edition?

La versione gratuita di Age of Empires 3 Definitive Edition consente di comandare tre delle sedici civilizzazioni presenti nel gioco nella modalità schermaglia e multiplayer su otto mappe differenti. Le fazioni disponibili ruoteranno nel tempo. Ad esempio, al momento sono disponibili i francesi, i russi e gli irochesi, con il prossimo cambio in programma per il 18 agosto.

Sarà inoltre possibile completare l'Atto I della campagna Blood, Ice and Steel e avere accesso ai tutorial dell'Art of War, al Compendio e l'Albero della Tecnologia. Inoltre anche con la versione free-to-play di Age of Empires 3 sarà possibile partecipare agli eventi globali mensili per sbloccare nuove ricompense estetiche.

Come detto in precedenza saranno disponibili le modalità online. I giocatori della versione free-to-play potranno hostare partite e giocare con chi è in possesso della versione completa. Tuttavia non potranno prendere parte ai match classificati.