One Piece, il cosplay di Boa Hancock della celebre Enako è imperiale

One Piece è ancora uno dei pilastri inamovibili come manga/anime anche in termini di ispirazioni per le cosplayer, come dimostra anche questo cosplay di Boa Hancock da parte di Enako, probabilmente la più famosa cosplayer giapponese.

L'imperatrice di Amazon Lily, viene qui riprodotta in maniera perfetta, come spesso accade con la cosplayer in questione. Boa Hancock è uno dei soggetti più gettonati per le reinterpretazioni da parte di modelle e cosplayer varie, trattandosi di uno dei personaggi più carismatici dell'intera serie di anime/manga. Si tratta del capitano delle Piratesse Kuja, membro della Flotta dei Sette prima dello scioglimento del gruppo, è in effetti una donna che non passa propriamente inosservata.

Nella serie viene considerata "la donna più bella del mondo", nonostante abbia una notevole concorrenza, ma lei tiene fede alla sua fama mostrandosi sempre molto altezzosa ed estremamente elegante, in grado di affascinare chiunque (tranne Rufy, a quanto pare). In questa particolare reinterpretazione da parte di Enako la vediamo con il suo complesso abito tradizionale.

Ha un vestito sfarzoso, caratterizzato dalle fantasie viste anche nella serie, oltre all'immancabile capigliatura nera e con il taglio lungo.



