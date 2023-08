Persona 5 Tactica: secondo trailer ufficiale per il gioco Atlus

Persona 5 Tactica torna a mostrarsi con un secondo trailer ufficiale all'interno di quella che viene considerata la numerazione standard dei video di presentazione a carattere più generale per il gioco Atlus, in questo caso incentrato su alcuni dettagli relativi all'ambientazione, ai personaggi e al gameplay.

In particolare il nuovo video visibile qui sotto diffonde ulteriori informazioni sullo Yoshiki Kingdom in cui si svolge Persona 5 Tactica, oltre a introdurre in maniera più approfondita i personaggi di Yusuke Kitagawa, Makoto Niijima, Futaba Sakura e Haru Okumura.

Dà comunque modo di vedere anche diversi altri elementi del gioco.

Vengono infatti mostrate alcune tecniche di combattimento e impostazioni che riguardano la difficoltà e altro: vengono illustrate la Persona fusion, la presenza del fabbro Latenza e alcuni contenuti aggiuntivi già previsti per il titolo Atlus.

In particolare, sarà disponibile un DLC del day one chiamato "Repaint Your Heart" e che introduce Akechi Goro e Kasumi Yoshizawa, ulteriori armi e altri elementi di gioco aggiuntivi.