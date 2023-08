Fatal Fury: City of the Wolves è il nome ufficiale del nuovo picchiaduro SNK, teaser e immagini

Fatal Fury: City of the Wolves è il nome ufficiale del nuovo capitolo della celebre serie di picchiaduro a incontri targata SNK: l'annuncio è arrivato con teaser e immagini inediti del gioco, mentre non sono ancora state rese note le piattaforme di riferimento.

Annunciato all'EVO 2022, il nuovo Fatal Fury utilizzerà uno stile grafico molto simile a quello visto negli ultimi episodi di The King of Fighters, stando agli screenshot che potete vedere qui sotto.

Nella galleria possiamo distinguere già diversi personaggi che troveremo nel roster di City of Wolves, fra cui Rock Howard, Terry Bogard, Mai Shiranui, B. Jenet, Billy, Marco e altri ancora.