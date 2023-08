Minecraft Legends Deluxe Edition per PS5 è in offerta su Amazon al prezzo minimo storico

Gli appassionati Minecraft e i giocatori di RTS hanno ora l'occasione di acquistare una copia di Minecraft Legends - Deluxe Edition per PS5 in offerta su Amazon Italia. Lo sconto segnalato è di 10€ ovvero del 20%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per Minecraft Legends Deluxe Edition è 49.99€. Il prezzo attuale è il più basso mai proposto sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Minecraft Legends è un gioco di strategia in tempo ambientato nel mondo di Minecraft. Potremo giocare in single player oppure con gli amici, raccogliendo risorse, creando unità, strutture e guidando l'attacco agli insediamenti degli avversari. La Deluxe Edition include il gioco base e il Pacchetto skin Deluxe, con altre sei skin di gioco: un eroe, quattro cavalcature e un'ulteriore skin per cavalcatura appena disponibile.