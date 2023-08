Tekken 8: due nuovi personaggi sono stati svelati per sbaglio da Bandai Namco

Bandai Namco Europę ha svelato, probabilmente per sbaglio, altri due personaggi non ancora annunciati di Tekken 8, attraverso il sito ufficiale che era stato aggiornato con le nuove storie in questione poi prontamente rimosse a breve distanza dal misfatto, ma abbastanza tardi da concedere a molti di dare un'occhiata.

La questione è piuttosto ironica perché proprio Bandai Namco, ultimamente, ha usato il pugno duro contro leak e anche speculazioni riguardanti il roster di Tekken 8, spiegando che il datamining rappresenta un problema per team e publisher, nel cercare di mantenere le informazioni riservate.

Nonostante questo, sembra che la stessa Bandai Namco tenda a lasciar passare dei leak, non si sa quanto involontariamente o meno, come in questo caso. Visto l'atteggiamento della software house al riguardo, evitiamo di riportare chiaramente i materiali in questione e ci limitiamo a inviarvi verso la discussione su Reddit che è scaturita con il leak.